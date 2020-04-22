Güney Kıbrıs’ta bin 325 test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan bin 325 test sonucu 12 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 11’inin pozitif vaka ile temasa geçen kişiler olduğu, diğer birinin ise kamu ve özel sektör çalışanları arasından yapılan 893 test sonucu belirlendiği açıklandı.

Güneyde şimdiye kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 784’e çıkarken, 36 bin 981 test yapılmış oldu.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarında son günlerde istikrarlı düşüş sağlandığı belirtildi. Rum basını Coronavirüsle ilgili istatistiklere yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta salgının gidişatının en iyimser öngörülerden dahi iyi seyrettiğini, yeni vakaların azalmakta olduğunu ve son günlerde tek basamaklı sayılarda kaldığı ifade edildi.

Önceki güne kadar, Güney Kıbrıs’ta alınan 34 bin 87 numune içerisinden toplam 767 kişinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığını yazan gazete, 12 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiğini, aktif hasta sayısının 669 olduğunu, 81 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Yüzde 94, 36’sı yerli

Rum kesimindeki vakaların yüzde 94,36’sının Kıbrıslı Rum olduğunu da yazan gazete, vakaların yüzde 50,4’ünün erkek, yüzde 49,6’sının da kadın olduğuna yer verdi.

Vakaların yüzde 21’inin 30-39 yaş grubuna girdiğini de belirten gazete, yüzde 19’unun 50-59 yaş, yüzde 17’sinin 40-49, yüzde 13’ünün 60-69, yüzde 11’inin 70-79, yüzde 20’unun ise 20-29 yaş grubundan kişiler olduğunu belirtti.

Yüzde 3-4’lük bir oranın ise bebekler, çocuklar, gençler ve çok yaşlılar olduğunu yazan gazete, 9 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta 2 pozitif Coronavirüs vakası tespit edilmesiyle birlikte, vaka sayısının 1 Nisan’da 58 vakayla pik yaptığını anımsattı.

İlçelere göre vaka sayılarına bakıldığında, nüfusuna göre en fazla vaka sayısının Larnaka’da görüldüğünü ifade eden gazete, bunu Baf, “Mağusa”, Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’un izlediğini kaydetti.

Haberde, Aradip’te 113, Baf’ta 61, Strovlos’ta 51, Larnaka’da 35, Lakadamya’da 34, Lefkoşa Rum kesiminde 25, Limasol’da 19, Paralimni’de ise 14 pozitif vaka görüldüğü de ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 10:24