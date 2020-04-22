Hür-İş, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle KIB-TEK’in yüzde 40 indirim yapmasını istedi

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Brent petroldeki düşüşten dolayı KIB-TEK’in elektrik fiyatlarında yüzde 40 oranında indirim yapması gerektiğini belirterek kurumu, elindeki akaryakıt stokunun bitiminde indirim yapmaya davet etti.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, halkın elektrik tüketiminin artarak devam ettiğini ifade etti.

İnsanlık namına yapılan bağışların sözleşmelerle taahhüt edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirten Serdaroğlu, AKSA ile yapılan alım garantisi sözleşmesinin de olağanüstü durum olan Coronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmesini istedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 10:07