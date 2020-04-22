Hükümet tarafından alınan karara bazı bankalar uymadı

Raif DOĞRU

Hükümetin kapalı işletmelerin yaklaşık 60 bin çalışanına bin 500 lira katkı payı vermesiyle ilgili başvuru süreci dün başladı. Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu saat 19.00 itibarıyla online başvuru yapan işveren sayısının 5 bin 69, çalışan sayısının da 19 bin 518 olduğunu açıkladı. Ancak, başvurularda ciddi sıkıntıların da yaşandığı ortaya çıktı.

Diyalog’a konuşan bakan Sucuoğlu, bazı bankaların hükümet tarafından alınan karara uyum sağlamadığını doğrularken, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.

Yerel bankalardan İktisat’ın ve Türkiye bankalarının, sisteme uyum sağlamadığını ifade eden Sucuoğlu, söz konusu bankalarda hesabı bulunanların kayıt yapmakta zorlandığını söyledi. Bakan Sucuoğlu “Bankalar, hükümet kararını uygulamak mecburiyetinde değil mi?” şeklindeki bir soruya “Bu ciddi bir durumdur ve Bakanlar Kurulu toplantısında ilk gündem maddesi olarak ele alınacak” yanıtını verdi.

Ödemeler Cumaya başlayabilir

Başvuruların bu şekilde devam etmesi halinde ilk ödemenin Cuma günü başlayabileceğini söyleyen Bakan Sucuoğlu “Böylece vatandaşların para çekmesinde aşırı yoğunluk yaşanmasını da önlemiş oluruz” dedi.

Sucuoğlu, 60 bin kişiye 90 milyon liralık bir ödeme yapılacağını, ikinci ay için de aynı harcama için gerekli mali tedbirlerin alındığını ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nda birikimleri olanların 11 Mayıs’tan itibaren 5 ay süreyle ayda 2 bin lira çekebileceklerini anlatan Sucuoğlu, bu sayede vatandaşların yaşamakta olduğu mali sıkıntının bir ölçüde hafiflemiş olacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 11:25