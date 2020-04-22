Süreç kötü yönetildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık aranın ardından dün “Coronavirüs” gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Uluçay başkanlığında saat 12.00 sıralarında başlayan toplantıda milletvekillerinin maskeyle katıldığı ve mesafe kuralına uygun oturdukları gözlendi.

Toplantıda, siyasi parti başkanlarına 15’er, milletvekillerine de 5’er dakika konuşma süresi verildi.

İlk sözü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Genel kurulda konuşan Uluçay, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu sürecin aşılmasına katkıda bulunan, özelde ve kamuda çalışan her bireye teşekkür ederek, bugünkü toplantıyla milletvekillerinin, parti başkanlarının ve hükümetin görüş ve önerilerini aktarmalarını amaçladıklarını söyledi.

Arıklı: Süreci yüzünüze gözünüze bulaştırdınız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin Coronavirüs’le ilgili önlemlerini eleştirerek “Süreci yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” dedi.

Erhan Arıklı, Meclis’in rutin çalışmalarına da aynen bu şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, Coronavirüs testi yapılarak çalışmaları sürdürülebileceğini kaydetti.

Bu süreci sağlık ve ekonomik olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyen Arıklı, sağlıkta bazı eksiklikler olduğunu, ancak ekonomik anlamda ciddi bir durumun söz konusu olduğunu, hükümetin bu süreci iyi yönetemediğini kaydetti.

Hükümetin ekonomiyi iyi yönetemediğini savunan Arıklı, çeklerle ilgili takas işlemi yapılmayacağı söylenmesine rağmen takas işlemi yapıldığını, insanların ciddi bir sıkıntıya sokulduğunu söyledi.

Ahlaksızlığa hükümet yol açtı

Başbakan Ersin Tatar’ın “Parası olduğu halde ödemeyenler ahlaksızlık yapıyor” dediğini, ancak buna hükümetin yol açtığını kaydeden Arıklı, ekonomik destek paketi konusunda da çelişkiler olduğunu, halkın güvenin sarsıldığını belirtti.

Akıncı rol kapmaya çalışıyor

Hükümetin hâlâ siyaset peşinde olduğunu ileri süren Arıklı, “Cumhurbaşkanı unutulmamak için rol kapmaya çalışıyor. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı rol vermiyor” dedi.

“Ya siz bu sürecin ciddiyetini anlamadınız ya da hafif göstererek bu sürecin geçmesini bekliyorsunuz” şeklinde konuşan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ta ayrı ayrı kurulan komiteleri de eleştirerek, her kafadan bir ses çıkmasına niçin imkan verildiğini sordu.

RHA’lardan işe başlanmalı

Bir an önce kendi ayakları üzerinde duracak bir yapı oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, dairelerin elindeki RHA’lardan işe başlanması gerektiğini belirtti ve “Aksi takdirde halktan fedakarlık isteyemeyeceksiniz” dedi.

Ataoğlu: Halkın beklentisi toplumsal mutabakat

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Coronavirüs salgını sürerken 24 saat siyaset yapıldığını ancak halkın beklentisinin bu değil, toplumsal mutabakat olduğunu söyledi.

Ataoğlu, hükümetin muhalefetin iyi niyetini suiistimal ettiğini belirterek, sokağa çıkma yasağı konusunda bile bir kararsızlık yaşandığını kaydetti.

Yatay seyrin böyle devam etmemesi gerektiğini, daha kötü olmaması temennisinde bulunan Ataoğlu, 14 Mart’tan bu yana hükümetin neredeyse her gün Bakanlar Kurulu’nun toplandığını, ancak ertesi gün kararın değiştirildiğini gördüklerini söyledi.

Özyiğit: Her kafadan bir ses çıkıyor

Meclis Genel Kurulu toplantısında konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir virüsün ülkeyi dünyayı kasıp kavurduğuna değinerek, Meclis toplantılarının nasıl devam edeceği yönünde bir karar alınması gerektiğini söyledi.

İlk günden bu yana katkı koymaya hazır olduklarını söylemelerine rağmen, hükümetin bunu dikkate almadığını ifade eden Özyiğit, kriz başlayalı yaklaşık 40 gün olduğunu, bu sürede ise hükümet içinden her kafadan bir ses çıktığını savundu.

Kıbrıs Türk toplumun engin hoş görüsü, bilgi birikimi ve deneyimi, sağduyusunun galip geldiğini ve sürecin bu çerçevede en az kayıpla götürüldüğünü, yoksa hükümetin başarısı nedeniyle olmadığını söyleyen Özyiğit, gerekli tedbirlerin zamanında alınmadığını, Alman turisti kafilesini taşıyan otobüs şoförü konusunda yeterli önlemin alınmaması nedeniyle Karpaz’ın karantinaya alınmak zorunda kalındığını vurguladı.

Önerdikleri zaman OHAL ilan edilseydi, şimdi normalleşmenin konuşulabileceğini ifade eden Özyiğit, nüfusa göre ülkede bulaş oranının bire iki olduğunu, ancak bulaş oranın bire düşmesi ardından normalleşmenin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Ramazan, tüm inananlara hayırlı olsun

Özyiğit, Cuma günü Ramazan’ın başlayacağını belirtip, tüm inanlara hayırlı olmasını temenni ederek, bu 23 Nisan’ın ise TC Meclis’inin kuruluşunun 100. Yılı olduğunu ifade etti ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Erhürman: Ekonomi için kriz merkezi oluşturun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin Coronavirüs salgını sürecindeki kapalı süredeki hazırlıkları yapmadığını, bunun için yardıma hazır olduklarını, yardım istemiyorsa da gerekeni yapması gerektiğini belirterek, “Lütfen işin ciddiyetine varın” dedi.

Erhürman, ekonomi için de bir kriz merkezi oluşturulmasını istedi.

Ekonominin kalkınmasının çok da kolay olmayacağını bildiklerini, bu süreçte “kapanma” yaşandığını, Coronavirüs salgını nedeniyle alınan bu kararların doğru olduğunu kaydeden Erhürman, virüsün hızla yayılmasını istemediklerini, sağlık sisteminin bunu kaldırmayacağını dile getirdi.

Erhürman, bu önlemlerin sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için alındığını, bir pandemi hastanesine, kişisel koruyucu ekipmanlara, daha çok test kitine ve tedavi için ilaçlara duyulan ihtiyaçların karşılanması için alındığı beklentisi taşıdıklarını belirtti.

Bu ihtiyaçları karşılayacak ekonomik olanakların yaratılması ve zorda kalan insanlara da ekonomik destek verilmesi gerektiğini kaydeden Tufan Erhürman, “Bunları yapmamız için mali kaynağa ihtiyacımız vardı. Biz de biliyorduk ki Maliye’nin durumu bunların tamamını karşılamaya yetmeyebilirdi. Bu durumda ne yapılması gerektiği sorusuna cevap olarak gerekirse iç borçlanmaya gidilebilir mesajını muhalefet olarak verdik” dedi.

“Birlikte çalışma çağrımıza kulak vermeyecekseniz de yapılması gerekenleri yapın” diyen Erhürman, “Bu krizi başka türlü yönetmeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.



Özersay: Eksiğimiz, hatamız oldu ama…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Coronavirüs nedeniyle kapalı olan sektörlerin açılması konusunda belli kriterlerin aranacağını, sektörlerin yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacağını söyledi.

Özersay, dünyada örneği olmayan bir krizle karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, “Eksiğimiz ve hatamız oldu ama eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” dedi.

Kudret Özersay, Coronavirüs’le mücadelede dünyada da henüz sınanmış, doğru bir çözüm yolu olmadığını kaydederek, ülkelerin planlarını revize etmek zorunda kaldığına da işaret etti.

Özersay, krizi yönetme çabası içinde olduklarını vurgulayarak, kriz yönetiminin toplumda güven yaratması gerektiğini söylerken, toplumda endişe ve kaygıyı artıracak söylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Bir krizin iyi veya kötü yönetilmesinin sübjektif değerlendirmeler olduğunu kaydeden Özersay, ilk günden beri açık olan ve görevlerini yerine getiren kamu kurumları olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın hangi kurumun nasıl çalışması gerektiği konusundaki çalışması uyarınca hizmetlerin verildiğini anlattı.

Özersay, sözlerini, “Bugün Dünya Bankası Genel Direktörünün söylediği şu cümleler önemli: Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir yaklaşım olur. Ateşle oynamak olur. Dünya Bankası direktörünün bu sözü önemlidir” diyerek tamamladı.



Tatar: Cesurca kararlar aldık

Başbakan Ersin Tatar, Coronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin hükümetçe cesurca, doğru zamanda alındığını belirterek, “Hamdolsun gelinen aşamada iyi durumda olduğumuzu değerlendiriyoruz” dedi.

Doğru zamanda, doğru alınan kararlarla Coronavirüs meselesini nasıl yönettiklerinin görüldüğünü belirten Başbakan Ersin Tatar, hem kendi halkını hem yabancıları bu hastalığa karşı koruyan KKTC’nin artık dünyada hak ettiği yeri alması gerektiğini söyledi.

Meclis’in Coronavirüs konusunu ele aldığı toplantısında konuşan Başbakan Tatar, “Bu kritik süreci yönetmek hiç de kolay değil. Halkın gösterdiği duyarlılık ve özveriyle, bize göre başarılı bir nokta yakalanmıştır” dedi.

Sürecin başında salgında 20 binlere ulaşılabileceğinden söz edildiğini hatırlatan Tatar, kritik noktada aldıkları sorumluluk ve kararlarla süreci yürüttüklerini, herkesle görüştüklerini anlattı.

Şimdi kavga zamanı değil…

Ersin Tatar, “Şimdi kavga etme zamanı değildir. Söylenenleri dikkate alırız ama başta bir hükümet vardır” diye konuştu. Tatar, hükümetin uyum içinde çalıştığını, Bakanlar Kurulu toplantılarında veya şimdilerde internet ortamında yaptıkları toplantılardaki istişarelerle aldıkları kararlarla ülkeyi bugünkü noktaya getirdiklerini söyledi.

Konuşmasında, Coronavirüs testleri ve hasta sayılarıyla ilgili de bilgi veren Başbakan Tatar, bugüne dek 6 bin 700 test yapıldığını, tedavi gören 19 hasta bulunduğunu ifade etti ve bu rakamlara (hastalığın ilk görüldüğü) Alman turistlerin da dahil olduğunu söyledi.

40 günde 13 bin gelen, 45 bin giden yolcu

Tatar, son 40 günde yurt dışından KKTC’ye geri dönen 13 bin kişi olduğunu, 45 bin kişinin de ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Başbakan Tatar, 60 doktor ve 70 hemşirenin çalıştığını, onlara ne kadar teşekkür etse az olduğunu, onların özverisiyle bu sürecin yaşandığını kaydetti.

Corona sürecini iyi yöneten KKTC’ye dıştan daha fazla ilgi olacağını, yatırımların artacağını da kaydeden Tatar, sağlığa yatırım ve kapasiteyi artırma düşünceleri olduğunu belirtti.

Milletvekilleri de konuştu

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında parti başkanlarının ve hükümet yetkililerinin konuşmalarının ardından, milletvekillerine söz verildi.

Ancak milletvekillerinin konuşmasından önce, Genel Kurul, 27 Nisan Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesini oy birliği ile kabul etti. Buna göre, Meclis Genel Kurulu, bundan sonraki birleşimini 28 Nisan Salı günü yapacak.

Denktaş: Bir patlama olabilir

Milletvekilleri arasında ilk sözü alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, sağlık konusunun alınan tedbirler ve halkın duyarlılığı ile belli bir seviyeye oturmuş durumda olduğunu, ancak yatay gidiyor diye alınmaması gereken karar alınmasıyla bir patlamayla karşı karşıya gelinebileceğini kaydetti.

Denktaş, örneğin bayram namazı gibi konularda yanlış bir karar verilmemesi uyarısında bulundu.



Angolemli: Tarıma dört elle sarılmalı…

Daha sonra konuşan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, birçok sorunun yanı sıra gıda maddelerindeki fiyat artışına dikkat çekerek, herkesin istediği fiyattan satış yapmaması gerektiğini vurguladı.

Şu anda tek ayakta duran sektörün tarım olduğuna işaret eden Angolemli, tarıma dört elle sarılmak gerektiğini belirtti.

Şahali’den kabine üyelerine teşekkür

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bu zor zamanda toplum yararına çalışan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, dünyanın tanımadığı zor bir dönemden geçerken, durumu yönetmeye çalışan kabine üyelerine de teşekkür etti.

İncirli: Önümüzü nasıl göreceğiz

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, “Önümüzü nasıl göreceğiz” diye sorarak, bu işin sürecine, diğer ülkelerdeki gidişata ve bilimsel verilere bakılarak görülebileceğini, bekleyerek görülemeyeceğini söyledi.

Hangi vekiller konuştu?

Meclis’te dün ayrıca CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, TDP Milletvekili Zeki Çeler, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP İskele milletvekili Yasemin Öztürk birer konuşma yaptı.