Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 317 testin sonucu negatif çıktı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 6 bin 879’a çıkarken, vaka sayısı 108’de kaldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören aktif vaka sayısının da 19 olduğu belirtildi. Devlet gözetiminde otel ve yurtlarda 510 kişinin karantinada olduğu açıklanırken, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde toplam 136 yatağın yoğun bakım için hazır hale getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Coronavirüs ile ilgili son gelişmeleri paylaştı, süreçle ilgili bilgi verdi.

Pozitif vaka yok

Pilli, dün, 317 test yapıldığını belirterek, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli küresel bir kriz ile karşı karşıya olunduğunu, en gelişmiş ülkelerin dahi büyük kayıplar vererek bu süreci yaşadığını söyledi.

‘Umarım en kısa sürede tüm dünya insanları bu yaşananları atlatır ve yaşananlardan dersler de çıkararak normal yaşama döner’ diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’un daha pandemi ilan edilmeden Aralık ayında hazırlıklara başladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, şimdiye kadar alınan önlemlerle ilgili bilgiler de aktardı.

Pilli ‘Aralık ayında konuya karşı geliştirdiğimiz girişimlerimizden ödün vermedik. Umuyorum gerek hükümet olarak gerekse muhalefetin de desteği ile bu küresel krizi hep birlikte atlatacağız’ ifadelerini kullandı.

136’sı hastanede, 173’ü yurtlarda hazır yatak var

Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini, Kolan Hastanesi ve diğer ilçelerdeki hastanelerin diğer hastalıklar için kullanılmak üzere planlamalar yapıldığını belirtti.

Üroloji servisinin karantina bölümü olarak hazırlandığını ifade eden Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezi’nin üst katında bulunan Göğüs hastalıkları servisi ile Enfeksiyon hastalıkları bölümünün düzenlenerek 42 yataklı bir yoğun bakım servisi haline dönüştürüldüğünü açıkladı.

Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplam 136 yatağın yoğun bakım için kullanılabilir olduğunu da söyledi. Ali Pilli, özel bir yurt kiraladıklarını, bunun da karantina amaçlı kullanılabileceğini söyledi ve “Toplamda 173 yatağımız hazırdır” dedi.

Bin 834 kişi karantinadan çıktı

Pilli, 3 bin 84 kişiye ev karantinası uyguladıklarını ifade ederek,“18 Mart’tan sonra bin 834 kişi de devlet gözetiminde karantina altında tutulmuştur. Şu anda 510 kişi gözetim altındadır” dedi.

Dünyada bir vaka olduğu sürece bu salgının bitmeyeceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Çok tecrübeler kazandık, kazandığımız tecrübeleri kesinleşince kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Yeni bir tomografi ve yeni bir anjiyo cihazı alınması için çalışma yaptıklarını söyleyen Pilli, yangında, iki anjiyo cihazından birinin yandığını birinin de hasar gördüğünü ifade etti.

AB’den 5 bin kit gelecek

Pilli, 54 adet ventilatöre (solunum cihazı) sahip olduklarını, Avrupa Birliği’nde de 40 ventilatör geleceğini anlattı. Sağlık Bakanı Pilli, “Toplamda 159 solunum cihazına sahip olacağız” dedi.

Pilli" AB’den 5 bin kit gelecek “Şimdi elimizde 4 bin PCR test kiti var” dedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu hafta Avrupa Birliği’nden 5 bin daha kit geleceğini, bin de bağış olduğunu anlattı. 3 bin de hızlı kitleri olduğunu anlatan Pilli, “Şimdi daha kaliteli kitler yeni yeni çıkmaya başladı” şeklinde konuştu. “Kitlerin hemen hepsi bağıştır” diyen Pilli, her gün bu bağışların sürdüğünü ifade etti.

UNDP yardımları gelmeye devam ediyor

Öte yandan Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Hafta sonunda Mersin üzerinden ülkeye ulaşan malzeme ve teçhizat, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyeleri, ülkeye ulaşan 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsünün Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:.317

Dün Tespit Edilen Vaka:...0

Dün Taburcu Olan Vaka:..0

Toplam Test Sayısı:.............6879

Vaka Sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................19 (Max kapasite: 173)

İyileşen Vaka Sayısı:...........85 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman 2 KKTC)

Karantinadaki Vatandaş:.....510

Karantina Süresi Biten:.......1324