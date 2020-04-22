Siber’in iddiasına cevap verdi

Başhekim Yardımcısı Büyük, Siber’in ‘tıbbı malzemeler kayboldu’ iddiasına cevap verdi

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber’in salgından önce ülkeye getirilen bir milyon maske, bir milyon adet tulumun kaybolduğuna dair iddiasına yanıt Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük’ten geldi.

Büyük, tıbbı malzemelerin hastaneden kaybolduğuna dair iddianın yalan olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, tüm malzemelerin kayıt altında olduğunu belirtti.

İstifa etmeyi düşündüğünü de kaydeden Dr. Sonuç Büyük, “Girişimde de bulundum. Ancak şu anda görevimin başındayım” dedi.

Büyük, istifa etme sebebinin ise başka sorunlar olduğunu belirterek “Malzemeyle doğrudan bir ilgisi yoktur” dedi.

Dr. Sonuç Büyük açıklamasında şunları kaydetti:

“Şu kadar malzemeye ne oldu, hastanede yağma oldu diye haberler ortaya çıktı.

Bu haberler doğru değildir. Bizleri de derinden üzmüştür. Coronavirüs koruyucu ekipman malzeme koordinasyon komitesi oluşturulmuş, Bakanlığımız sorumlu başkan olarak beni atamıştı.

Bizler bu dağıtımı birleştirilmiş 12 sağlık merkezine, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, Karantina servislerine, Kolan Hastanesine, Mağusa Devlet Hastanesine, Girne Akçiçek Hastanesine, Cengiz Topel Hastanesine, zaman zaman Belediyelere ve Polis Örgütüne, karantina altında bulunan hotellerde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile yardımcı diğer görevlilere yapmaya çalıştık.

Öncelikle bu görevi İlaç ve Eczacılık Dairesi Bünyesinde daha sonra ise Bakanlığın oluşturmuş olduğu Fuar alanındaki depoda yürütmeye çalıştık.

Tüm gönderdiğimiz malzemeler de günü gününe kayıt altındadır. Hiçbir kayıp malzememiz yoktur.

Gelen malzemeler hızla tükeniyor. Çünkü tek kullanımlık. Örneğin Covid-19’lu hastalara hizmet verenler sürekli yeni ekipman kullanmak zorunda.

Radyolojik tetkikleri yürüten arkadaşlar yenileri kullanmak zorunda. Ateş polikliniği acil servis vs. gibi yerlerde sürekli yeni malzeme kullanmak zorunda. Karantina hoteller ayni durumda. Kısacası her hastaya Covid-19 gibi yaklaşıldığı için malzeme kullanımı arttı.

Bu nedenle tüm ülkelerde olduğu gibi Bakanlığımız malzeme bulmakta zaman zaman zorluk çekiyor. Ancak diğer ülkelere yardımcı olan ve bu konuda gurur kaynağımız olan Anavatandan kolaylıkla malzemenin gelmesi ve böyle bir sıkıntının yaşanmaması gerekiyor. UNDP den de malzeme gelmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bizler talep eden servislere ve yerlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İstifa ettiğim ile ilgili olarak ise doğrudur istifa etmeyi düşündüm. Girişimde de bulundum. Ancak şu anda görevimin başındayım. İstifa etme isteğim başka sorunlar ile ilgilidir. Malzemeyle doğrudan bir ilgisi yoktur.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 10:22