‘NATO’nun yönlendirmesi’

Rum siyasi partileri, 21 Nisan 1967 tarihinde Yunanistan’da Albaylar Cuntasının gerçekleştirdiği darbenin yıldönümü münasebetiyle kınama mesajları yayınladı.

Politis gazetesinde yer alana habere göre AKEL açıklamasında, “21 Nisan 1967 tarihinin Yunan ve Kıbrıs halkının tarihinde kara bir sayfa olduğunu” belirterek, “Cuntanın NATO yönlendirmesiyle, Türkiye’yle birlikte, 1974 yılının yazında Kıbrıs’ta kan dökülmesini ve Kıbrıs’ın parçalanmasını birlikte organize ettiğini ve gerçekleştirdiğini” iddia etti.

DİKO ise açıklamasında “Yunanistan’da demokrasinin iyileşmesine rağmen, ihanetin etkilerinin 46 yıldır Kıbrıs ve Kıbrıs Hellenizmini yaraladığını” öne sürdü.

EDEK partisi de açıklamasında “Yunanistan’da 21 Nisan 1967 tarihinde diktatörlük empoze edilmesinin, Kıbrıs aleyhinde, NATO’nun bölücü planlarının ileriye götürülmesi ve uygulanmasını amaçladığını” öne sürdü.