Rum Yönetimi, atılacak adımları belirledi

Rum Yönetimi, ekonomik ve sosyal alanda atılacak adımları belirledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Güney Kıbrıs’ın bundan sonraki süreçte atacağı ekonomik ve sosyal adımlar ele alındı.

Toplantıya, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV), çalışanların örgütlü bulunduğu iki sendika olan SEK ve PEO, DEOK, Rum Otelciler Birliği PASİKSE ve STEK katıldı.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Bakanlar Kurulu’nun kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak kaldırılması ve ekonominin yeniden harekete geçmesi için bir strateji belirlemek amacıyla 29 Nisan’da toplanacağını açıkladı.

Sözcü dün gerçekleştirilen toplantı sırasında, hükümetin almakta olduğu önlemlerin tartışıldığını söyledi. Kousios “Cumhurbaşkanı sosyal ortaklarla bugün iki toplantıya başkanlık etti ve kendilerine korona virüs salgınının yönetimiyle ilgili mevcut durumu anlattı ve Hükümettin önlemlerin kaldırılması ve ekonominin yeniden harekete geçmesi yönünde hazırladığı stratejinin tamamlanması konusunda onların görüşlerini aldı” dedi.

“Toplantıya katılan gerek işveren örgütleri ve işçi sendikaları temsilcileri gerekse ikinci toplantıya katılan inşaat sanayii sektörü aktörleri, hükümetin bugüne kadar aldığı önlemlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması ve iş alanlarının yeniden faaliyete geçmesi yönündeki düşüncelerini dile getirdiler” diyen Sözcü, tartışılan stratejinin ilgili Bakanlıklar arası Komisyon tarafından kaleme alındığını ve 29 Nisan’da Bakanlar Kuruluna sunulmasının beklendiğini açıkladı.

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Turizm’deki kayıplar

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Baf Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis’in açıklamalarına yer verdi.

Buna göre, turizm sanayindeki kayıplarını 2022-2023 yıllarında yeniden kazanacaklarını ifade eden Mihailidis, Baf’taki bazı otelcilerin otellerini Temmuz’da yeniden faaliyete açmayı düşündüklerini, bazılarının ise bunu daha sonra yapmayı düşündüğünü belirtti.

Mihailidis açıklamasında, bazı otelcilerin ise otellerini hiç çalıştırmamayı düşündüklerini ekledi.

Bir milyar Euro açık

Gazete başka bir haberinde ise Eurostat tarafından yayımlanan verilere yer verdi.

Buna göre 2020 yılının ilk döneminde Güney Kıbrıs’ta mal ihracatının 0,4 milyar Euro olduğunu yazan gazete, aynı dönemde ithalatın ise 1,5 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bunun sonucunda ticari dengede 1 milyar Euro’luk bir açık meydana geldiğini yazan gazete, bu rakamın geçen senenin aynı döneminde ise 0,7 milyar Euro olduğunu anımsattı.