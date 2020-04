Avrupa kalitesinde

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgınında en çok ihtiyaç duyulan ve piyasada sıkıntısı yaşanan malzemelerin başında olan yüz maskesinin yerli üretimine başlandı. Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Konil&Sons Trading LTD tarafından üretimine başlanan Cypbella marka antibakteriyel ıslak mendil, koruyucu maske ve koruyucu kıyafetler piyasada yerini almaya başladı. Konil&Sons Trading LTD çalışanları eksikliği hissedilen bu koruyucu sağlık materyallerini üretiyor. Alayköy Sanayi Sitesi’ndeki fabrikanın Direktörü Mustafa Beyazyüz, Diyalog’a konuştu. Ana işlerinden olan ıslak mendil ve paket şekerleme dışında böylesi bir dönemde ihtiyaç duyulan maske üretimine giriştiklerini anlatan Beyazyüz, günde 10 bin maske üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hızlı üretime geçiyoruz

Beyazyüz, antibakteriyel mendil ve maskelerin piyasaya sürülmeye başlandığını belirterek, şunları anlattı:

“Konil&Sons Trading LTD olarak otellere take away kaplarını, ıslak mendil, şeker paketleme hizmetleri veriyoruz. Ayrıca adanın tek ıslak bebek mendilini üretiyoruz ve 8 yıldır devam ediyoruz. Ana işlerimizin dışında böylesi bir dönemde ihtiyaç duyulan maske üretimine giriştik. Çalışanlarımızı evlerine göndermemek ve onları zora sokmamak adına adada yerli üretim maskelerimizi birkaç gün önce piyasaya sürmeye başladık. Yeni başladığımız için günlük üretimimiz 5 bin adettir. Hızlı bir şekilde işimizi rayına oturtup günlük üretimi 10 bin adet olarak hedefliyoruz. Bunun yanı sıra tek kullanımlık ve büyük paketler şeklinde antibakteriyel ıslak mendil ile koruyucu giysilerin de üretimlerini yapıyor ve piyasaya dağıtıyoruz.”