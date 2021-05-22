Gazze’de geriye harabe kaldı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından, Filistin halkı, enkaza dönmüş evlerine geri döndü. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, sığındıkları güvenli bölgeden ayrılarak Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü. Filistinli bir kadın, enkaza dönen evinin mutfağında yemek pişirdi.

Çin, insani yardım sağlayacak



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Filistinlilere 1 milyon dolar değerinde acil insani yardım ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı. Sözcü Cao, ayrıca Filistin'e 200 bin doz Covid-19 aşısı göndereceklerini duyurdu. Çin Ulusal Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tien Lin de acil insani yardımın, saldırılarda yaralananların tedavisi ve evsiz kalanlara barınak sağlanması için kullanılacağını belirtti. Pekin'in yardım kararı, 11 gün süren saldırıların ardından İsrail ile Hamas arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkes sağlanmasının ardından geldi.

İsrail - Filistin gerginliği

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 243'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı ifade edildi.