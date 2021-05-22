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Çalışmalardan övgüyle söz etti

Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrimiçi görüşen Tatar, pandeminin, KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğini söyledi

Çalışmalardan övgüyle söz etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamaya göre, pandeminin, KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 kapsamında fikir alışverişinde bulunarak, komite üyelerinden bu bağlamda bilgi aldı. Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, aşıların önemine vurgu yaptı.  
Covid-19’un seyri ve ülkedeki son durumu çerçevesinde bilgi paylaşımı yapan komite üyeleri, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunarak, desteklerini ifade etti.  

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in hazır bulunduğu toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın katıldı.

Yeni ve eski meclis başkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Hakkı Atun ve Ertuğrul Hasipoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Toplantıda, müzakere heyeti de yer aldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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