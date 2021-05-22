Net ve açık mesaj

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Avrupa Parlamentosu’nun, AB ile ilişkileri geliştirmek isteyen aday bir ülkenin, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleri, Avrupa Anlaşmaları çerçevesi içerisinde davranması gerektiğini tanımasının, Rum Yönetimi’nin, dile getirdiği pozisyonu teyit eder nitelikte olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kusios, hükümetin, Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’nin üyelik sürecindeki ilerleme raporuyla ilgili kararını selamladığını belirtti.

Raporun, Türkiye’nin gerçekten Avrupa perspektifi ve AB ile olumlu bir gündem istiyorsa, izlemekle yükümlü olduğu yolu belirlediğini kaydeden Kusios, Avrupa Parlamentosu’nun kararıyla birlikte Türkiye’ye, geniş Doğu Akdeniz bölgesinde “kışkırtıcı faaliyetlerini, egemenlik haklarını ve uluslararası hukuk ihlalini” sonlandırması gerektiği yönünde mesaj gönderdiğini de ifade etti.

Mesajın net ve açık olduğunu söyleyen Kusios, Avrupa perspektifli ve yönelimli bir Türkiye istediklerini, bunun da, AB ilke ve değerlerine, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uymasını gerektirdiğini söyledi.



Kusios son olarak Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki AB yükümlülüklerini yerine getirmesi, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi konusunda yapıcı bir biçimde iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Partilerin değerlendirmesi

Fileleftheros gazetesi bazı siyasi partilerin açıklamalarına da yer verdi. Habere göre DİSİ yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu’nun, resmen Avrupa Komisyonu’ndan, Türkiye’nin dış ve iç politikasına ilişkin durumları iyileştirmemesi durumunda katılım müzakerelerini askıya almasını istediğini belirtti.

AKEL ise açıklamasında içeriğine AKEL AP Üyesi Yorgos Yeorgiu’nun katkı koyduğu çok önemli bir karar olarak nitelendirirken ancak bunun, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını da ifade etti.

EDEK, Avrupa Parlamentosu’nun kararını selamlayarak Türkiye’nin hedeflerine ilişkin yanılsamaların olmamasının önemli taşıdığını belirtti.

Vatandaşlık İttifakı ise açıklamasında raporun, Rum Yönetimi tarafından değerlendirilmesi gereken bir araç olduğunu ifade etti.