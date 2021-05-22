Başbakan Saner, Anavatan Türkiye’den ciddi miktarda aşı beklediklerini söyledi.

Coronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan yeni kararları açıklamasında aşı konusuna değinen Saner, Anavatan Türkiye’den ciddi miktarda aşı beklediklerinin müjdesini verdi. Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.



Güney’e geçişler ile ilgili de bilgi veren Başbakan Saner, Güney Kıbrıs’ın kırmızıdan turuncuya geçtiği anda sınır kapılarının açılacağını söylediklerini hatırlatarak, Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla ile turuncuya geçtiğini, fakat güneyden gelecek olan kişilerin 3 günlük PCR’larını yaptırıp KKTC’ye gelmelerinin öngörüldüğünü söyledi.Başbakan Saner, “Bu kararları tekrar değerlendirilecek. Kapılar karşılıklı açılacağından, gerek KKTC’de Cumhurbaşkanımızın gerekse iki toplumlu sağlık komitesinin bu konuda üreteceği kararı bekliyoruz ancak biz hükümet olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.