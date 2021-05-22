Görüşlere katılmıyor

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından dün yeniden görülen Gezi Parkı Ana Davası'nda, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamı kararına, 30. Ağır Ceza Mahkemesinin geçici başkanı, muhalefet şerhi koydu. Mahkeme başkanı, muhalefet şerhinde, “Çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum” dedi.

18 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı Ana Davası karara bağlanmıştı. Davanın tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanık tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Savcı kararı istinafa taşımıştı

Duruşma savcısı, tüm sanıklar yönünden verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. Yerel mahkemenin verdiği karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.



Gezi Parkı Ana Davası, istinafın bozma ilamından sonra dün yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Başkan şerh koydu

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle mahkeme başkanının katılamadığı duruşmaya geçici başkanlık yapan üye hakim, oy çokluğuyla alınan tutukluluğun devamı kararına muhalefet şerhi koydu.

“Adli kontrol ile yeterli denetim sağlanır”

Mahkeme başkanı, muhalefet şerhinde, sanık Osman Kavala’nın üzerine atılı, ‘Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme’ suçu bakımından suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu, Kavala’nın savunmasının tespit edilmiş olduğunu ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanı, tüm bu hususlarla birlikte sanık Kavala’nın tutuklu kaldığı süre bakımından hakkında adli kontrol tedbirinin yeterli ve etkin denetim sağlayabileceği ve bu tedbirlerin ölçülü olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.