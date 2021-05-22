Nakliye ücreti açıklandı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2021 ürünü yemlik arpa alımlarına 24 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

TÜK’ten verilen bilgiye göre; yemlik arpa alımı “Akdoğan, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, İskele, Kumyalı Silo ve Mağusa No 4” olmak üzere 7 şubede gerçekleştirilecek.

TÜK, 2021 ürünü tohumluk materyali arpa alımlarına ise 31 Mayıs’ta başlanacağını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 03:25

Tohumluk evsafında arpa ürünü olan üreticilerin hasat ettikleri ürünlerinin kontrolü, 4 şubede yapıldıktan sonra Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne yönlendirilecek.Tohumluk merkezine yönlendirilecek üreticilere, kilo başına ödenecek nakliye primi şöyle:“İskele bölgesi 0,04 Krş/Kg, Haspolat bölgesi 0,04 Krş/Kg, Güzelyurt bölgesi 0,06 Krş/Kg, Kumyalı bölgesi 0,06 Krş/Kg, Akdoğan bölgesi yok.”2021 ürünü yumuşak buğday, sert buğday, tritikale ve tohumluk materyali yumuşak buğday ve tohumluk materyali tritikale alım tarihleri ve alım yapacak şubeler daha sonra çiftçilere duyurulacak.