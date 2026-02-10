27 kişi gözaltına alındı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avustralya ziyaretinde protestolarla karşılaştı. Herzog'u protesto etmek için Filistin yanlısı binlerce gösterici sokağa çıktı.

Polisin göstericilere müdahalesi ise sert oldu.

Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren binlerce kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı’nda bir araya geldi.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki gösterdi.

Sydney kenti de protestolara sahne oldu. Belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog’un ziyaretini protesto etti. Davulcuların eşlik ettiği kalabalık, sloganlar attı.

Gösteriler sırasında polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ve teyakkuz hali görüntülere yansıdı.

Melbourne kentinde de binlerce kişi sokaklara çıktı. Sokakları Filistin bayraklarıyla donatan göstericiler, "Asla soykırımı savunma" yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

NSW polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahale etti.

NSW polisi protestolarda 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.