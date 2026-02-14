‘Sevince dünya değişir’

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde “Sevgi” temalı etkinlik düzenlendi.

Merkezde gerçekleştirilen etkinlikte, sevgi kavramının çocukların duygusal ve sosyal gelişimindeki yeri ön plana çıkarıldı.

Eğitimciler rehberliğinde yapılan etkinliklerde çocuklara sevginin paylaşmak, yardımlaşmak, saygı göstermek ve empati kurmak anlamına geldiği çeşitli uygulamalarla anlatıldı.

Gün boyunca gerçekleştirilen oyunlar, drama çalışmaları, resim etkinlikleri ve grup faaliyetleriyle çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlandı.

Etkinlikte, sevgiyle büyüyen bir çocuğun hayata daha güvenli baktığı, özgüveninin daha güçlü olduğu ve sosyal ilişkilerinde daha sağlıklı bağlar kurabildiği vurgulandı.

Etkinliğin, çocukların hem duygusal farkındalıklarını artırdığı hem de birlikte üretme ve paylaşma bilincini güçlendirdiği kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026, 10:12