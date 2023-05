Görkemli tören

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles, dün düzenlenen görkemli törenle tacını giydi. Dünyadan çok sayıda konuğun davetli olduğu törende yüzlerce yıllık monarşi gelenekleri uygulandı. Günlerdir hazırlıkları süren tören öncesi Londra'da yiyecek içecek ve bayrak satışları patlama yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Buckingham Sarayı’ndan ayrılarak taç giyecekleri Westminster Abbey’e askerler eşliğinde gitti. Geçit töreninde korteje, İngiliz ordusu ile İngiliz Milletler Topluluğuna üye ülkelerin askerlerinden oluşan 1400 kişilik tören alayı eşlik etti.

Kortejin sona ermesiyle Tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki dini tören, yerel saatle 11.00’de başladı.

Şampiyonlar Ligi marşı çalındı

Taç giyme töreni sırasında, George Frideric Handel'in bestelediği Zadok the Priest çaldı. Zadok the Priest, Kral II. George'un 1727'deki taç göyme töreni için bestelendi ve bir gelenek olarak o tarihten bu yana gerçekleşen tüm taç giyme törenlerinde çalınmaya başlandı.

Bu marş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dünyaca ünlü marşı için 1992'de esin kaynağı oldu. İngiliz besteci Tony Britten, Şampiyonlar Ligi marşını bestelerken ezgileri Zadok the Priest'ten aldı. Tony Brittten, "Zadok the Priest'in barok havası ve müziğin yükseldiği anlar, Şampiyonlar Ligi'ni ve dev bir kupayı kaldırma anını zihnimde canlandırdığı için böyle bir yola gittim" açıklamasını yapmıştı.

Kraliçe II. Elizabeth ile Kral III. Charles'ın taht giyme törenleri arasında tam 71 yıl olduğu için Zadok the Priest'in çalınması futbolseverler için de sürpriz oldu.

Bazı İngiliz futbolseverler, bu şaşkınlığını Twitter'dan dile getirdi.