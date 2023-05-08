Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi, Maraş’taki üç otelin satışıyla ilgili haberleri ele alarak, geçmişte yapılanları ortaya koydu. Gazete “Gafil avlandık” başlığını kullandı.

Halkın partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın 2015’te, bölgeyi Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açacağını açıklamasının ardından 2019’da yeni somut hareketler geldiği belirtilen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı olduğu o dönemde “etki yaratma hareketi ve seçim maytabı” nitelemesiyle “tehlikeyi” küçümsediği ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile aralarında görüş ayrılığı yaşandığı hatırlatıldı.

Habere göre Rum yönetimi, önümüzdeki dönemde uluslararası unsuru diyaloğa yeniden başlamaya hazır olduğuna ikna etmek ve AB yetkilisi atanması önerisi ile AB’yi Kıbrıs sorununa müdahil etme çabasına odaklanacak.

Hristodulidis’in, sözde “Maraş Belediye Başkanı” ile yaptığı görüşmede “2023 yılının (geri kalan kısmının) Maraş’la ilgili aydınlatma yılı” haline getirilmesine karar verildiği, Dışişleri Bakanlığı’nın sözde belediyeden, “geriye kalan süre için fikir ve yardım talep ettiği” kaydedildi.

Gazete başka bir haberinde, AB içerisindeki güçlerin Türkiye’nin, AB üyelik sürecinin ikame edilmesini kabul etmesi Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi veya bir Serbest Ticaret Anlaşması vasıtasıyla Türkiye ile bir “özel ilişki” önerdiğini ancak bunun, Hristodulidis’in çabalarına yeni bir komplikasyon yarattığını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, AB’deki güçlü çevrelerin bu planlamasından farklı olarak Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi perspektifini Kıbrıs sorununun çözümüne, Maraş’ın BM’ye verilmesine ve genel olarak Türkiye’nin “Güney Kıbrıs’a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesine” bağlamak istiyor.

Rum aracılar da satış için mal sahibi arıyor

Fileleftheros ise “Maraş’taki Mülkler İçin Çığırtkanlar… Kıbrıslı Rumlar, Yabancı Kuruluşlar vb. Alım-Satımlar İçin Kapalı Maraş’ta Mal Sahipleri Arıyor” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, üç otelin satılmasının münferit olmasına karşın emsal teşkil ettiğini, Rum mallarını hedef alan çeşitli unsurların faaliyet gösterdiğini yazdı.

Gazete, Türk ve Kıbrıslı Türk şirketlerin Rum mal sahiplerini bularak mallarını satmaları için para teklif ettiğini, yabancı kuruluşların Maraş’ta malı olan Rumlar aradığını, Rum aracıların da oyuna dâhil olduğunu yazdı. Rum tarafında emlakçılık da yapan bazı ofislerin, satış için mal sahiplerinin nabzını yoklamakta olduğunu ve mal sahiplerine, İsrail ve Rusya’dan satın alımla ilgilenen alıcılar da sunduğunu ekledi.

Bugün toplantı var

Habere göre bugün Rum tarafında kapalı Maraş konusuyla ilgili iki toplantı gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı, Başsavcı ve her iki kurumun teknokratlarının katılımıyla yapılacak ilk toplantıda, kapalı Maraş’taki mülkler konusunda nasıl tepki gösterileceği ve satışların nasıl engelleneceği ele alınacak.

İkinci toplantıyı Kıbrıs Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) düzenleyecek. PASİKSE üst düzey yetkilileri konuyu görüşmek üzere kapalı Maraş’ta otel sahibi olan Rumları davet etti. PASİKSE’nin, meselenin göğüslenmesi ve yönetilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile direkt işletişim halinde olduğu bilgisi de verildi.