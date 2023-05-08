Büyütmeye gerek yok

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Güney Kıbrıs bankalarının Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu bulunan KKTC vatandaşlarının hesap açılış işlemlerini kolaylaştırma yönündeki adımlarının olumlu olduğunu ancak büyütmeye gerek olmadığını belirtti.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Güney Kıbrıs’ta kurulu bankalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu bulunan KKTC vatandaşlarının hesap açmak istemeleri durumunda adres tespitinin nasıl yapılacağı ile ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 26 Nisan 2023 tarihli bir açıklama metni olduğunu söyledi.

“Müjde olarak duyurulan haberlerin kaynağı bu metnin içeriğine dayanıyor” diyen Önal, metne göre Güney’de çalışma ya da KKTC’de çalışma durumuna göre adresi gösteren belgenin ne şekilde kabul edileceğinin belirlenmiş olduğunu ve Güney’de çalışmayanların da hesap açabilmesinin yolunun bir şekilde açıldığını ifade etti.

“Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ticaretin para hareketleri de hala finansal sistem üzerinden sonuçlandırılamıyor” diyen Önal, iptidai yöntemler ile ödemelerin gerçekleştiğini görmekte olduğunu belirtti. Önal, finansal işlemler de engellere takıldığı ve daha atılması gereken çok adım olduğunu söyledi.

Önal yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Kıbrıslı Türkler, bizzat başvurarak ya da dijital onboarding ile dünyanın birçok ülkesinde hem bireysel hem de ticari hesap açabilme olanağına sahipler ve hesap açtıkları bankaların müşterilerine sundukları tüm hizmetlerden faydalanabiliyorlar.

Güney’de yerleşik olanların KKTC’deki bankalarda hesap açmaları ise, herhangi bir yasaklamaya ya da özel düzenlemeye tabi değil, yurtdışı yerleşik herhangi bir ülke vatandaşı gibi bankalarımızdan servis alabiliyorlar.

Yan yana iki finansal sistemin birbiri ile konuşmaması (en başta uluslararası sistemler aracılığı ile birbirleri arasında transfer yapamaması) en büyük eksiklik Pandemi döneminde Güney’de çalışanların maaşlarının ödenmesi önemli bir sorun oldu. Halbuki 5 dakikalık bir swift işlemi ile ödemelerin tamamı anında sonuçlanabilirdi."

