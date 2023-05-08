Kırıkkale'de halka seslenen Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yaparak, "Yuh çekmeyin, sandığa gidin oy kullanın. Oy kullanın, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim" dedi. İktidara yüklenen Kılıçdaroğlu, "Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar. Onları son kuruşuna kadar alacağım, Türkiye'ye getireceğim" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarına Kırşehir'de devam eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaatlerini de anlattı. Kılıçdaroğlu, "Herkesin kazandığı, ürettiği bir modeli inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki Cacabey Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bugünkü hayat pahalılığında en büyük sorunu kadınların yaşadığını savunarak, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğim. Aile destekleri sigortasıyla hiçbir ailede 'benim gelirim yoktur' feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak ve bu gelir kadının banka hesabına yatacak." vaadinde bulundu.

Bütün köy okullarını açacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, öğrencilerin kendi köylerinde okullarına gideceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, öğretmen atamalarına da değinerek, "100 bin öğretmenin atamasını cumhuriyetin yüzüncü yılında yapacağız, göreceksiniz. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenleri öğrencileriyle buluşturacağız, hiç endişe etmeyin. Köylerde sadece öğretmen, sadece imam değil, ziraat teknisyeni de olacak, ziraat mühendisi de olacak, veteriner hekim de olacak." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023, 10:49