Seyirciden tam not aldı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nın daveti üzerine Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde beş temsil yaptı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, tek perdelik komedi oyununu, turne boyunca yaklaşık 1500 seyirci izledi. Oyun, İstanbul seyircisinden tam not almayı başardı.

Oyunu, seyircilerin yanı sıra, İstanbul Şehir Tiyatroları yöneticileri ve sanatçıları da izledi.

Turne programı içerinde LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, Halkla İlişkiler personeli Ceren Kanatlı ve dekor, kostüm tasarımcısı Özlem Yetkili, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem’i makamında ziyaret eti. Ziyarette iki kurumun iş birliği ve birlikte yapabilecek projeler hakkında ortak karar alındı.

İlerleyen zamanlarda tekrardan İstanbul seyircisiyle buluşmak için anlaşmaya varıldığını belirten Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, turne programından ve oyun performansından memnun olduklarını dile getirdi.

Aykut, İstanbul Şehir Tiyatroları personelinin ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür etti.