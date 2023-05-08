Konuklar eğlenceye doydu

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekanı Letafet’te Cumartesi akşamı Soner Olgun ile keyifli dakikalar yaşandı.

Usta sanatçıların geçmişten günümüze kadar uzanan popüler parçalarını başarılı bir şekilde yorumlayan Soner Olgun, dinleyenlerine nostaljik bir gece yaşattı. Usta sanatçı, şarkılarını coşku ve sevgi dolu atmosfer eşliğinde, dinleyicileri ile beraber seslendirdi.

Birçok kutlamanın yapıldığı gecede konukların eğlencesi, ilerleyen saatlerde edilen danslar ile doruk noktasına ulaştı.

Konserin büyük bir bölümünü seyircileri arasında geçiren Soner Olgun, gece sonunda Letafet sahnesinde olmaktan onur duyduğunu dile getirerek yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.