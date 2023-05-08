Bellapais renklendi

Kıbrıs el sanatları ve kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek koza el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Günleri Festivali’nin 18’incisi dün akşam tamamlandı.

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde, Bellapais’in eşsiz manzarasında yağmura rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde stantlar kuruldu, ipek böceği yetiştiriciliği, ipek koza el işi sanatı üretim çalışmaları konulu söyleşiler gerçekleştirildi.

Bu yıl deprem felaketi nedeniyle sahne performanslarına yer verilmedi ancak şiir müzik dinletisi, seramik ve ipek koza el işi üretimi canlı performansları, gibi etkinlikler yer aldı.

Festivale, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul başta olmak üzere Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, HP eski milletvekili Gülşah Manavoğlu, birçok siyasi isim ve halk katıldı.

Girne Belediyesi bu yıl, vatandaşların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak için, 10.00-20.00 saatleri arasında Baldöken Otoparkıyla Beylerbeyi arasında toplu taşıma olanağı sağladı.



