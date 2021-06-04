Uzlaşı yolu göründü

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da başlattığı eylem dördüncü gününü doldurdu. Hükümet ile eylemciler dün bir kez daha görüştü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşen Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri hükümetin 6 maddelik önerisiyle karşılaştı.

Çavuşoğlu, yönetim kurulunun talep ettiklerine karşın 7 maddelik süreli bir teklif sundu.

Görüşmenin ardından 6’sı üzerinde mutabakata varılan 7 öneri, Bakan Çavuşoğlu tarafından Bakanlık önünde bekleyen hayvan üreticilerine okundu.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede üretimin devam etmesi için Başbakan, Maliye Bakanı ve teknik uzmanlarla önceki akşam geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda taleplerin ele alındığını ancak değerlendirmelerin daha net olarak yapılabilmesi için kendilerinin dahi şu anda yanıtını bilmediği sorular bulunduğunu belirtti.

Hammadde fiyatlarının, mamullerin akışının ve teşvik primlerinin nasıl şekilleneceğinin henüz bilinmediğini kaydeden Çavuşoğlu, bunların belirlenebilmesi için kısa bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmede bu belirsizlikler varken bile taleplerinizden hangilerini karşılayabileceğimizi çalıştık. Yedi maddelik bir teklifimiz vardır. Bununla birlikte komiteler, üretim sınırlaması da dahil olmak kaydıyla bazı eksikleri oturup çalışacaklar” dedi.

Naimoğluları: Eyleme devam

Naimoğluları da, Tarım Bakanlığı'nın açılımlarını değerlendireceklerini ancak eylemin de devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda görüşülen maddeler



1- Süt bedelleri konusunda % 55 liste geriliği gelecek hafta içinde ödenecek.2- Arpa fiyatı 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak. (Dünyadaki arpa fiyatı değişimleri halen bir dengeye oturmadı).3- Bu süre içerisinde üretim sınırlaması (kotalar) da dahil sektörün tüm sorunları ele alınacak.4- Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt, dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak.5- Keçi sütünün standartlara uygun olması kaydı ile alım garantisi var.6- Küçükbaş Hayvancılığa arpa hibesi yapılacaktır. Yöntemi ile ilgili Hayvancılar Birliği’nin görüşü alınacaktır.7- Süt fiyatları çalışılırken süt yem paritesinin 1.35 seviyelerine getirilmesi hedeflenecektir.



