Kuzeyde 16, güneyde ise 53 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta 24 saatte 8 bin 105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta ise 43 bin 163 test sonucunda 53 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, tespit edilen vakalardan 7’sinin Lefkoşa, 4’nün Girne, 3’nün Gazimağusa, 1’inin Güzelyurt ve 1’inin Lefke bölgesinden olduğunu bildirdi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Köşklüçiftlik-2, Lefkoşa Merkez-1, Cihangir-1, K.Kaymaklı-2, Alayköy-1.

Girne: Girne Merkez-2, Boğazköy-1, Karakum-1.



Gazimağusa: Vadili-2, Maraş-1.Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.Lefke: Lefke Merkez-1.

Güneyde test sayısı 43 bini aştı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 43 bin 163 test sonucunda 53 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 362'ye, toplam vaka sayısı ise 72 bin 626'ya ulaşırken, durumu ciddi olan 21 kişiyle birlikte 58 kişinin de tedavi altında olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişinin 73 yaşında bir kadın olduğu da belirtildi.