Gözler bu zirvede

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in bugün Alaska'da Türkiye saatiyle 22.30’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, "Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidi Putin'in görüşme kararında etkili olmuş olabilir." dedi.

İkinci bir görüşme için Zelenski'yi arayacağını belirten Trump, "Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım" diye konuştu.

Görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı olup olmayacağını bilmediğini söyleyen Trump, kendisinin yenine de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Alaska'daki görüşmenin Rusya için öneminin büyük olduğunu belirten Trump, "Putin ile iyi bir görüşme olacağını düşünüyorum ama Putin ve Zelenski ile yapacağımız ikinci görüşme daha önemli olacak." dedi.

"Putin ve Zelenski'nin barış yapacağını düşünüyorum" diyen Trump, "Zelenski ve Putin'le yapılacak ikinci görüşmeye bazı Avrupalı liderleri de çağırmamız mümkün." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025, 09:39