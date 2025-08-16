Tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Trump ile Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve TSİ saatiyle 22.30'da başladı.

Görüşmede ABD ve Rusya heyetleri de yer aldı. Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik etti.

Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

Tarihi zirvede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındı.

Görüşme öncesinde gazetecilere poz veren Putin ve Trump, "Anlaşabilecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Trump, "Teşekkürler" demekle yetindi.

Bir muhabir, "Sayın Putin, Ukrayna'yı hafife mi alıyorsunuz? Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?" diye sordu.

Putin elini kulağına götürerek "Duymuyorum" işareti yaptı.

Zirveden notlar

Trump Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'ne Air Force One uçağıyla indi. Kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı piste iniş yaptı. Trump, Putin'i alkışlayarak karşıladı. ABD Başkanı Trump’ın Rusya Lideri Putin’i karşıladığı sırada ABD ordusu Alaska semalarında B-2A Spirit ve ona eşlik eden 4 adet F-35 Lightning II uçurdu. Putin savaş uçaklarını bir süre izledi. İki lider kırmızı halıda beraber yürüdü. Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

Trump taraftarları, destek gösterisi düzenledi

Trump ve Putin, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde bir araya gelmesinin ardından kentte toplanan Trump taraftarları, destek gösterisi düzenledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025, 10:14