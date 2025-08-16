‘Hizmet kalitesi artacak’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bünyesinde 5 araç daha eklendi.

Kurum personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmak adına yeni iş araçları kurum bünyesine dahil edildi.

Araçlar bölge amirliklerine teslim edildi. Kurum bünyesine dahil edilen 5 araçtan 3 tanesi Lefkoşa, biri tanesi Girne, bir tanesi ise Gazimağusa bölgesindeki hizmetlerde kullanılacak. Araçların teslimi sırasında konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, kuruma yapılan yatırımların devam edeceğine vurgu yaptı. Aydın, “Çalışanlarımızın daha iyi şartlarda halkımıza kesintisiz hizmet vermesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda 5 yeni aracı Kıb-Tek bünyesine dahil ederek bölge amirliklerimize teslim ettik. Kuruma yapılan yatırımlarımız devam edecektir. Kıb-Tek her geçen gün büyüyor ve altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Kurumumuza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Uzun: Kıb-Tek her geçen gün güçleniyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise, kuruma yapılan her bir yatırımın vatandaşa hizmet olarak döndüğünü söyledi. Uzun, “Kıb-Tek bugün kendi ayakları üzerinde duran ve her geçen gün güçlenen bir kurum haline gelmiştir. 2022 yılından bu yana yapılan altyapı yatırımları ve yeni projelerin teker teker hayata geçmesiyle kurumumuz güçlenmeye devam etmektedir. Kıb-Tek çalışanlarının daha iyi koşullarda vatandaşlarımıza hizmet vermesi için yatırımlarımız devam edecektir. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

