Ana gündem enerji

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Görüşmede, enerji işbirliği ve enterkonnekte sistem konuları ele alındı. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki enflasyon rakamlarının değerlendirildiği toplantıda, ürün güvenliği laboratuvarı, dijital etiket konuları da ele alındı.

Bunun yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş rakamları, mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı fiyatlarının görüşüldüğü toplantı bir saat sürdü.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi de hazır bulundu.

Bakan Kacır, Amcaoğlu ile bir araya geldi

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kuzey Kıbrıs'ın sanayi ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Kacır, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, Amcaoğlu ve heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir araya gelerek, işbirliğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak, bilgi ve tecrübemizi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşarak ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

