Hayaller gerçeğe dönüşüyor

Kuzey Kıbrıs’ın gözde otellerinden Merit Park Hotel & Casino, unutulmaz düğün organizasyonlarıyla çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

“Muhteşem bir düğün için Gerçek Fark, Merit Park” mottosuyla hareket eden otel, misafir memnuniyetini öncelik alarak her ayrıntının titizlikle planlandığı düğünlere imza atıyor.

Her zevke hitap eden mekân alternatifleri sunan Merit Park Hotel, açık alanda Lemon Park’ta 500 kişiye kadar yemekli, bin kişiye kadar kokteylli organizasyon kapasitesiyle hizmet veriyor. Kapalı mekân tercih edenler için ise Bellapais Balo Salonları, 900 kişilik yemekli ve bin 500 kişilik kokteylli kapasitesiyle dört mevsim düğün imkânı sağlıyor.

Gastronomide iddialı

Merit Park’ın zengin mutfağı, düğünleri lezzet şölenine dönüştürüyor. Ordövrlerden ara sıcaklara, tavuk ve et ana yemeklerinden özel pasta çeşitlerine kadar geniş menü seçenekleri, standart ve lüks içecek alternatifleriyle misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Akdeniz manzarasında rüya gibi anlar

Akdeniz’in büyüleyici manzarası, yeşilin huzur veren tonları ve kır çiçeklerinin kokusu eşliğinde gerçekleştirilen düğünler, profesyonel organizasyon ekibi ve kusursuz servis anlayışıyla taçlanıyor.

Organizasyon ekibi, düğünden haftalar önce hazırlıklara başlayarak müzik seçiminden misafir oturma planına, fotoğraf çekimlerinden oda düzenlemelerine kadar her aşamada çiftlere destek oluyor.

2026 rezervasyonları başladı

Yoğun talep nedeniyle Merit Park Hotel, 2026 yılı düğün rezervasyonlarını şimdiden almaya başladı. Çiftler, hayallerindeki düğün tarihini kaçırmamak için erken rezervasyon fırsatını değerlendirebilecek.