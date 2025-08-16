Yeni yönetim belirlendi

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, İskele İlçe Kongresi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Akpınar, kongrede Mustafa Erbilen’in İskele İlçe Başkanlığı’na seçildiğini ve yeni yönetim kurullarının belirlendiğini belirterek, “Milli birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı bu anlamlı günde, İlçe Başkanımız, Genel Başkanımız Sayın Fikri Ataoğlu ve şahsım tarafından verilen mesajlar, partimizin ortak hedefler doğrultusunda kenetlendiğini bir kez daha gösterdi” dedi.

Kadın kollarının tam katılımına da dikkat çeken Akpınar, bunun DP’nin örgütlenme gücünün ve sahadaki dinamizminin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kongrede yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye’nin ortak değerler temelinde iki eşit egemen devlet vizyonuyla hareket ettiğini hatırlattığını aktaran Akpınar, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu vizyonun, Kıbrıs Türk halkının asli varlığının devamı için en güçlü teminat olduğunu vurguladı” diye konuştu.

Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birlik ve beraberlik mesajlarının damga vurduğu kongremizde, görev üstlenen tüm yönetim kurullarımıza, İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Erbilen’in şahsında başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak köklü geçmişimizden aldığımız güç ve halkımızın desteğiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta Lefkoşa İlçe Kongremizde aynı birlik ruhunu bir kez daha ortaya koyacağız.”

