Tepkiler etkili oldu

Suna ERDEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yapay zeka trafik kameralarının devreye girmesinin ertelendiğini açıkladı. Kararın alınmasında sosyal medya baskısının etkili olduğu iddia edilirken; Arıklı bu ertelemenin uyarı levhalarının gecikmesinden kaynaklandığını söyledi. Arıklı “Siyasi hayatımın sonu olsa da kameralar ileride devreye girecek, ayrıca 150 tane daha gelecek” dedi.

Trafik cezalarıyla ilgili tebligat sıkıntısı yaşandığını belirten Arıklı, bu durum karşısında son 2 yılda ceza puanı alanlara af getirmek için önerge hazırladıklarını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı önergenin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde binlerce kişi ceza puanından kurtulmuş olacak.

Mutlaka devreye girecek

Bakan Arıklı, yapay zekâ destekli trafik kameralarının devreye girmesinin ertelendiğini belirtti. Arıklı, ertelemenin sebebini “Yapay zekalı trafik kameralarının işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ikaz levhalarını üreten makinede arıza meydana geldi. Bu nedenle ikaz levhalarının üretilip yollara konmasında gecikme yaşandı. Polis yetkililerimizin teklifi doğrultusunda 16 Ağustos’ta başlatmayı düşündüğümüz kameralar dönemini bir müddet erteledik” sözleriyle açıkladı.

Bakan Arıklı, ertelemenin geçici olduğunu ve kameraların ilerleyen dönemde devreye alınacağını da vurgulayarak, yollara konulan kameraların, bir müddet daha sadece eski kameraların işlevini yerine getirmeye devam edeceğini, ikaz levhalarının konulmasından sonra diğer görevleri yerine getirmeye başlayacağını belirtti.

Tebligat sorunları yaşanıyor

Arıklı, son iki yılda trafik cezalarında tebligat sorunları yaşandığını belirtti. Bakan Arıklı şunları söyledi:

“Son 2 yıl içinde çeşitli sebeplerle trafik suçlarında tebligat sıkıntıları yaşıyoruz.

Bu gecikmelerden dolayı birikmiş puan cezalarının bir anda tebliğ edilmesi ile puan sınırını dolduran birçok kişinin ehliyetine belirli bir süre el konulması ile mağduriyet yaratıldığı görülüyor.

Bu sebeple puan cezalarının affı için Bakanlığımızca Bakanlar Kurulu’na önerge hazırlanacaktır.

Aynı şekilde gecikmiş tebligatlar dolayısı ile birikmiş para cezalarının en azından bir kısmının affedilip affedilemeyeceği konusunda da savcılık görüşü alınacaktır.”

'Sahte trafik cezası mesajlarına' dikkat

Bu arada Bakan Arıklı, vatandaşları sahte trafik cezası mesajlarına karşı uyardı. Arıklı, sahte mesajda “Gecikmiş bir trafik cezanız var. Lütfen 14.00'e kadar https://lnk.ink/kJQT8 adresinden işleme koyun, aksi takdirde ek cezalarla karşı karşıya kalacaksınız.” ifadelerinin yer aldığını belirtti. Bakan Arıklı, “BTHK’ya derhal bu sahtekarların peşine düşüp polisle iş birliği yapmaları konusunda talimat verdim. Vatandaşlarımız bu linke sakın ola tıklamasınlar lütfen” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025, 10:02