Müzik, dans, eğlence

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Pulya Festivali, dün görkemli bir açılışla başladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğ-lu, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gecesinde, halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, gençlerin sevdiği sanatçı Burak Bulut’un konseriyle sona erdi. Katılımcılar, müzik ve dans eşliğinde festivalin coş-kusunu doyasıya yaşadı. Açılış töreninde konuşan yetkililer, festivalin kültürel mirası yaşatma ve bölge halkını bir araya getirme amacı taşıdığını vurguladı.

Festival programı

Yeniboğaziçi Belediyesi, festivalin geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini ve bölge kültürünü tanıtma amacıyla çeşitli etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos’a kadar sürecek festivalin ikinci gününde Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası ile sporun heyecanı yaşanacak, akşam ise değerli besteci Erhan Alihan ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Murat Mermer sahne alacak.

Üçüncü gün, voleybol final maçlarının ardından Grup Armonila konseri ve Kültürlerin Kaynaşması Gecesi ile devam edecek.

Dördüncü gün Foto Özay sponsorluğuyla düzenlenen çocuklara özel fotoğraf yarışması ödül töreni, mini disko, halk dansları, Paw Patrol sahne şovu ve Moğol sirk gösterileri ile renklenecek. Gecenin fina-linde sevilen sanatçı Sidar Karakuş sahne alacak.

Beşinci gün uluslararası katılımcılarla ülke tanıtımları, kostüm yarışmaları ve Miss & Mr. Festival ödül töreni düzenlenecek.

Altıncı günde Yıldızlasr Futbol Turnuvası, Karadenizliler Gecesi ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sel-çuk Balcı’nın konseri izleyicilerle buluşacak.

Yedinci gün Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın gibi Türkiye’nin sevilen usta oyuncularıyla sahnelenecek olan “Üçü Bir Arada” adlı iki perdelik komedi oyunu tiyatro severler ile buluşacak.

Sekizinci gün ise jonglör ve ateş şovlarıyla heyecan doruğa çıkacak, ardından alternatif müziğin sevilen ismi Can Ozan sahne alacak.

Dokuzuncu gün sabah saatlerinde plaj futbolu müsabakaları, akşam ise Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu ve Coşkun Demir konseri ile süslenecek.

Festivalin kapanış günü, sportif yarışmalar, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Aytotoro Tavası Yemek Ya-rışması, saat 21.00’de Ceren Özdemir ile Perküsyon gösterisinin ardından, saat 22.00’de Türkiye’nin güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi’nin konseriyle muhteşem bir final yapılacak.

