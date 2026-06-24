Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Avustralya'da klima temizleyicisi ve şehir tellalı Joseph McGrail-Bateup, 122,4 desibel şiddetinde bağırıp, "dünyanın en gürültülü insanı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Guinness Rekorlar Kitabı internet sitesinden yapılan açıklamada, Canberra'da klima temizleyicisi ve şehir tellalı Joseph McGrail-Bateup'ın 122,4 desibel şiddetinde "şimdi (now)" diye bağırdığı bildirildi.

Böylelikle 58 yaşındaki McGrail-Bateup'ın resmi olarak "dünyanın en gürültülü insanı" ilan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakında Canberra'ya yolunuz düşerse, McGrail-Bateup'u görmeden önce sesini duyabilirsiniz. Joseph, bir rock konserindeki kadar yüksek sesle bağırabiliyor ve kalkış yapan bir askeri jetin gürültü seviyesine ulaşabiliyor"

ABC News haberine göre, ülkede Canberra ve Queanbeyan şehirlerinin "resmi fahri tellalı" olan ve "Lord Joseph" olarak tanınan McGrail-Bateup, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesi için antrenman yapmanın mümkün olmadığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026, 09:46