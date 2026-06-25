Şarkılar birlikte söylendi

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, tarihi Othello Kalesi’nde gerçekleştirilen Selin Geçit konseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gecesi yoğun katılımla gerçekleşirken, tarihi mekân müzik ve sanatın buluşma noktası oldu.

Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve kentin kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan festivalin açılış konserinde sahne alan Selin Geçit, seslendirdiği eserler ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Her yaştan sanatseverin ilgi gösterdiği konser, Othello Kalesi’nin tarihi atmosferinde unutulmaz anlara sahne oldu. Sanatçı, “son damla” “ne senle ne sensiz”, “farkında değildin” gibi sevilen şarkılarıyla coşturdu.

Büyük bir gurur kaynağı

Bu arada festivalin açılışında konuşan Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin kentin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren, farklılıkları zenginliğe dönüştüren ve kentlerin ruhunu besleyen temel değerlerden biri olduğunu söyledi.

Gazimağusa’nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Manik, böylesine anlamlı bir festivalin yaklaşık 30 yıldır kentte düzenlenmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Festivalin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a, Belediye Meclis üyelerine, sponsorlara ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Manik, organizasyonun planlanmasında görev alan Kültür ve Sanat Birim Amiri Onursal Akdeniz’in katkılarına da dikkat çekti.

Festivalin sanatın birleştirici gücü etrafında insanları yeniden bir araya getirmesini temenni eden Manik, etkinliklerin güzel dostluklara ve kalıcı anılara vesile olmasını diledi.





Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026, 09:54