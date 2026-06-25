Bakü’den mesaj verdi 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Türkiye’nin garantörlük hakkının tartışmaya açık olmadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin ve Kıbrıs’taki Türk varlığının güvencesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği (PUIC) 20. Oturumu kapsamında Azerbaycan’da bulunan Öztürkler, Kurtulmuş ile Bakü Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde görüştü.

Görüşmede Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Meclis açıklamasında, Kurtulmuş’un görüşmede yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kıbrıs’ın Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, bölgede oluşturulmaya çalışılan gerilimler, provokasyonlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri ve bazı ülkelerin askeri üsler aracılığıyla bölgedeki dengeleri değiştirme girişimlerini dikkatle izlediklerini söyledi.

Türkiye’nin garantörlük hakkının tartışmaya açık olmadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin ve Kıbrıs’taki Türk varlığının güvencesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin kabul etmeyeceği hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Türkiye’nin devlet ve siyaset kurumlarının her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Bu desteğin yalnızca sözde kalmadığını belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde Türkiye’nin her dönemde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye ve KKTC bayraklarının yan yana özgürce dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürkler, adadaki Türk askerinin varlığı ile Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu olmadığını ifade etti.

