İhbar doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, İ.H.’nin (E-43) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 3 gram hintkeneviri, hassas terazi ile eski eser niteliğinde olduğuna inanılan taş ve sütun bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Yıldız, 23 Haziran’da saat 17.40 ile 19.00 arasında İskele’de zanlı İ.H.’nin ikametinde arama gerçekleştirildiğini belirtti. Yıldız, yapılan aramada 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ile eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda taş ve sütun tespit edilerek emare olarak alındığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen taşların tarihi eser olup olmadığının netleşmesi için ilgili birimlere gönderildiğini, maddi ve kültürel değer tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uyuşturucu maddeyle ilgili laboratuvar incelemesinin de devam ettiğini belirten Yıldız, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve yeni delillere ulaşılabileceğini söyledi. Zanlı İ.H.’nin ifadesinin alındığını aktaran polis, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini belirterek ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme ise zanlı İ.H.’nin soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.