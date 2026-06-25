Sonucu bekleniyor

Lefke’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ile yakalanan K.K.T. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda ele geçirilen kokain, kenevir, hap ve toz madde analize gönderilirken, Nijeryalı zanlı hakkında 6 gün ek süre alındı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 20 Haziran’da saat 14.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefke’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının park halindeki araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, daha sonra zanlının Lefke’de bulunan ikametgahında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 4 gram kokain, 4 gram MDMA, bir adet mavi renk hap, 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazının bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından ele geçirilen kokain, kenevir, hap ve toz maddenin analize gönderildiğini kaydetti.

Zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını, laboratuvara gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

