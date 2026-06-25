Üst düzey katılım oldu

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası da başarıyla icra edildi.

Tatbikat, Gazimağusa açıklarında icra edildi.

İki senaryo üzerine icra edilecek tatbikatı Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da takip etti.

Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda. Sierra Leone ile Somali’den askeri ataşeler tatbikatı gözlemci olarak yer aldı.

Tatbikatı TCSG Yaşam gemisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden çok sayıda basın mensubu izledi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi.

Deniz safhasında Gazimağusa açıklarında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi çalışmaları icra edildi.

Ayrıca Gazimağusa açıklarında İlmir’den Kalecik istikametine seyreden bir akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin’e giden bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması da gerçekleştirildi.

Tatbikatın kara safhası önceki gün 101 Evler bölgesindeki bir numaralı vatan sahasında gerçekleştirilmişti.



Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026, 09:54