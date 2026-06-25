Lefkoşa’da, Oyun Atölyesi tarafından sahnelenen “Baba” adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu. Oyun, 22’nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleşen oyuna yoğun ilgi gösterildi. Gösterimi LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yetkilileri de izledi.

Florian Zeller’in yazdığı ve Muharrem Özcan’ın yönettiği tek perdelik oyunda, Haluk Bilginer’in de aralarında bulunduğu Oyun Atölyesi oyuncuları sahne aldı. Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği yapısıyla dikkat çeken oyun, bir baba-kız ilişkisi üzerinden hafıza ve kimlik temalarını ele aldı.

Oyun sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

