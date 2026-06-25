Çok yazık oldu

Rize'de iki otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta bulunan sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı hayatını kaybetti.

Feci kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi.

Artvin’den Rize yönüne giden 22 yaşındaki Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz'ın kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.

Saral alev alan araçta kalırken Sezgin Çelik’in (37) kullandığı minibüs de iki otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son görüntüleri çıktı

Saral, Bilgin ve Saklı'nın kazadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Yakın arkadaşlardan geriye sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak "Gözleri Karadeniz" adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

