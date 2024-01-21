Kriz aşıldı

Abdullah SUİÇMEZ

Bir zamanlar KKTC’nin lokomotif sektörü olan narenciyede yaşanan kriz dün akşam geç saatlerde Cypfruvex’in alım yapacağını açıklaması ve ton başına vereceği tutarları bildirmesiyle çözüldü. Cypfruvex yönetim kurulu dün düzenlediği basın toplantısıyla narenciye ürünlerinin Meysan Sıkma Tesislerinde değerlendirmeye alınacağını bildirdi. Tüm ürünlerde ton başına 2 bin TL devlet teşviki ile verilecek tutarlar açıklanırken, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu toplantıda, misyonlarının üretimin devamlılığını sağlamak olduğuna vurgu yaparak, ürün fiyatlarını Aralık ayı ortasında açıklamak üzere hazırlık yaptıklarını ancak elde olmayan nedenlerle gecikme yaşadıklarını anlattı.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif de basın toplantısında yaptığı konuşmada fiyatların yeni hasat sezonuna hayırlı olmasını dileyerek, Cypfruvexin sezonda oluşması muhtemel sorunlara karşı tüm önlemleri aldığını ve sezona hazır olduğunu vurguladı.

Redif, fiyatların üreticiyi korumak adına açıklandığını ve ürünleri dalında bırakmayacak bir organizasyonla çalıştıklarının altını çizerek, dış piyasa ve ihracatla ilgili de gerekli bağlantıların yapıldığını söyledi.

Çalışmalarını Başbakan üstel ve tarım bakanı Dursun Oğuz’un bilgileri ve destekleri çerçevesinde yürüttüklerine de işaret ederek, Cypfruvex olarak çalışamayacak durumda olan paketleme tesislerine de desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Alım fiyatları açıklandı

Cypfruvex Meysan Sıkma Tesislerinde değerlendirmeye alıncak greyfurt, limon, mandalina çeşitleri ile Valensiya ve yafa portakalın, devlet teşviki ile birlikte toplamdaki fiyatları açıklandı.

Ton başına belirlenen fiyatlar

Limon: 4 bin 500 TL (2 bin TL devlet desteği)

Greyfurt: 5 bin TL (2 bin TL devlet desteği)

Yafa: 5 bin TL (2 bin TL devlet desteği)

Washington: 5 bin TL (2 bin TL devlet desteği)

Mandalina çeşitleri 5 bin 500 TL (2 bin TL devlet desteği)

Valencia: 6 bin TL (2 bin TL devlet desteği)

Şiddetli eylem uyarısı yapılmıştı

Doğancı Üreticileri Eylem Komitesi Sözcüsü Mehmet Bicen, dün sabah yaptığı açıklamada narenciye ürününün dalında kalacağını ve herhangi bir maddi karşılık bulamayacağını belirtmişti.

Bicen, hükümetin çare üretmek zorunda olduğunu aksi takdirde üreticinin bu memleketi başlarına yıkacağını ifade etmişti.

“Bir yandan üretim maliyetleri yüzde 100’ün üzerinde katlanarak artarken, öte yandan da “piyasa yok” iddiaları ile narenciyenin geçen yılın yarı fiyatından aşağıya tüccara peşkeş çekilmesi bekleniyor” diyen Bicen, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

Tüm sorunlar yetmezmiş gibi bir adım daha ileri gidilerek “üründe hastalık var” iddiası ortaya atılarak üreticinin ürününün değeri sıfırla çarpılmak istenmektedir.

Hastalık iddiası ile ürünün Türkiye üzerinden pazarlanmasına yasak getirilerek tüm ihracat kapıları kapatılmış duruma gelindi.

Üreticinin kesinlikle bu gidişe dur demesi gerekiyor ve bu nedenle eylemdeyiz, bu nedenle ateşlerimiz yanmaktadır.”