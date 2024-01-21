Yüzer tesis skandalı

Rum Sayıştay Başkanlığı “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İthal Terminali” projesiyle ilgili hazırladığı özel raporda, ülkenin enerji güvenliğiyle ilgili, henüz tamamlanmayan, sembol bir projenin uygulama sürecindeki sorunlara vurgu yaptı.

Haravgi gazetesi “542 milyon Euro Ödedik, Havanda Su Dövdük” başlıklı haberinde Sayıştay Başkanlığı raporunda projenin, 2024 yazında teslim edilmesi gerekmesine rağmen bu tarihin kesin olmadığına işaret edilerek "542 milyon Euro ödedik, havanda sun dövdük” denildi.

Sayıştay Başkanlığı, FSRU gemisinin teslim, Vasiliko’daki altyapı çalışmalarının tamamlanma tarihleri ile ilgili görüntü netleştiğinde, Avrupa kaynaklarından da finanse edilen projeyle ilgili araştırma sonuçlarını Avrupa Başsavcılığı’na gönderme niyetinde olduğunu açıkladı.

Ülkede kullanılan enerji çeşitliliğinin artırılması için doğal gaz ithali maksadıyla ihalesine 5 Ekim 2018’de 500 milyon Euro artı KDV değerindeki projenin, yüklenici konsorsiyumla sözleşmenin 12 Aralık 2019’da imzalandığı ve 27 Eylül 2022’de tamamlanması gerektiği belirtilen raporda, proje teslim tarihinde gecikme olduğu ve maliyetinin yükseldiği vurgulandı.

Ne zaman geleceği belli değil

Çin’de inşa edilen yüzer doğal gaz sıvılaştırma (FSRU) tesisinin Güney Kıbrıs’a ne zaman ulaşacağının, ulaşırsa, işleyiş ve güvenlik sorunu çıkıp çıkmayacağının ve -yüklenici Çin konsorsiyumunun revize ettiği tarihte olsa bile- projenin tamamının teslim edilip edilmeyeceğinin şüpheli olduğu vurgulandı.

FSRU tesisinin 27 Eylül 2022’de teslim edilmesi gerekmesine rağmen 16 aydır bunun gerçekleşmediği, buna rağmen ilgili konsorsiyuma ödemelerin kesintisiz yapılmaya devam ettiği kaydedilen raporda, Vasiliko’da FSRU tesisinin bağlanması için inşa edilmesi gereken iskele kazıklarının atıl kaldığı belirtildi.

2018’de çıkılan ihaleye ilgi gösteren üç konsorsiyumundan ikisi ön eleme sonucu devre dışı kaldığı için ihalenin, katılımcı şirketlerden birinin Yunanistan’da 38,5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı, Rum yetkili makamlarınca kamu sözleşmesi yapmaktan men edilen ve Lefkoşa Rum Ceza Mahkemesi’nce hakkında Baf ve Koşşi (Üçşehitler) çöp alanlarıyla ilgili davalarda verilmiş rüşvet kararı bulunan konsorsiyuma kaldığına işaret edildi. Konsorsiyum ortağı şirket hakkındaki bu bilgilere rağmen Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.