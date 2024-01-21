‘Öncelik onların’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Önceliğimiz gençlerimiz” vurgusu yaparak, kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde gençleri dikkate alarak, sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, Tatlısu ve Pınarbaşı köylerini ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başbakan Üstel, hükümetin, güncel ekonomik ve mali çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tatlısu ziyaretinde, hükümetin yoğun çalışmaları yanında İsias davasının da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Üstel, davada KKTC’yi savunan avukatların, Başbakanlığın davetiyle adaya geldiğini ifade etti. Başbakan Üstel, 26 Nisan’daki bir sonraki duruşma için koordinasyon amaçlı toplantılar yapacaklarını söyledi.

Bölge gençleri için sosyal konut projelerinin kısa süre içerisinde başlayacağını ve sosyal konut için kredi paketi hazırlandığını belirten Üstel, “Sadece Tatlısu’da değil, her bölgemizde öncelik gençliğindir, o bölgemizin insanınındır” dedi.

Üstel, kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde ise gençleri dikkate alarak, sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.

Başbakan, “Verdiğimiz sözler bizler için siyasi malzeme ya da popülizm değildir. Hele de gençlerimiz hiç değildir… İstikrarı yakaladık, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Sosyal Sigorta Prim Desteğini artıracağız

Kamu çalışanlarına ve özel sektöre artışların yanında üreticiye, çiftçiye, sanayiciye destekler verdiklerine işaret eden Üstel, “Asgari ücretten vergiyi kaldırdık. Sosyal Sigorta Prim Desteğini de artıracağız” dedi.

Pınarbaşı ziyareti

Başbakan Üstel, Tatlısu’nun ardından Pınarbaşı’nı ziyaret ederek, yeni tamamlanan futbol sahasında incelemelerde bulundu. Üstel’e, spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.

Bölge halkı Üstel’e, Pınarbaşı sahasına yapılan yatırımdan dolayı teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024, 10:32