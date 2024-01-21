Yine sürat

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri önceki gün ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Polisin ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, bin 703 araç sürücüsü kontrol edildi; 304’üne çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı. Asayiş denetimlerinde ise ülkede ikamet izinsiz kaldıkları saptanan 4 kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, denetlenen bin 703 sürücünden 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü rapor edildi. Polis trafik denetimleri sırasında 17 aracı trafikten men ederken 2 sürücüyü de tutukladı.

Kaçaklar da yakalandı

Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları saptanan 4 kişi daha tutuklandı. Polis bültenine göre, asayiş kontrolleri sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.