Uyarıyoruz

Serdar Şengül

Rum Yönetimi’nin, Kıbrıslı Türk taksicilerin Larnaka ve Baf havaalanından yolcu alarak kuzeye geçirmelerini engellemek için yasa tasarısı hazırlaması geniş yankı uyandırdı. Diyalog muhabirine konuşan Kıbrıslı Türk taksiciler, söz konusu tasarının yasallaşması ve uygulamaya konması halinde ilişkilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Kıbrıslı Rum taksicilerin herhangi bir sorun yaşamadan kuzeye geçebildiklerini ve yolcu taşıyabildiklerini belirten Kıbrıslı Tük taksiciler “bir yandan güven artırıcı önlemlerden söz ederken, diğer yandan ilişkileri darbeleyici girişimlerde bulunmak büyük bir çelişkidir” diyerek, KKTC yetkililerinin AB nezdinde girişim yapmasını istedi.

Ne dediler?..

Melih Özhakkı

“ Uzun yıllardır taksicilik mesleği ile uğraşmaktayım ve durumu Diyalog Gazetesinin haberinden öğrendim. Rum meclisinde Kıbrıslı Türk taksiciler için önlemleri okudum. Aslına bakarsınız bu girişimi bizi korkutmak için yapıyorlar. Diğer taraftan bizim içimizde çok kaçak taksicilik yapan insanlarımız var onlarda bu kararda etken olmuş olabilir. Güney Kıbrıs’ta çok hassas davranıyoruz ,Larnaka’ya müşteri götürdüğümde dönüşte müşteri almıyorum ve tüm kurallara uyuyorum. Ama tabi ki uymayan çok kişi var. Yeşil Hat tüzüğü kapsamında da plakamızın ilk harfini kapatarak yolcu götürmeye iznimiz var diye biliyorum ve bu hakkı elimizden alacaklarına inancım yoktur. Umarım olumsuz bir sonuçla karşılaşmayız. ”

Hüseyin Denizler

“ Bu konuyla ilgili herhalde bizim devlet büyüklerimiz de bir önlem alır ve halleder diye düşünüyorum. Haberlerden duyunca şaşırdım, Rum taksiciler bu öneriyi sundu ama haksızca bir talep yapıldı. Sonuçta onlar da bizim tarafa geçiyor ve müşteri getiriyor. Umarım kolaylıkla çözülür bu mesele çünkü bu bizim ekmek kapımızdır. Rum taksicilerin bu kararı aldıklarındaki sebepleri de anlayabiliyorum onlarda yakıt pahalı bizde ucuz, müşterileri daha uygun fiyata taşıyoruz ve Rumların rakibi oluyoruz.”

Hasan Özkin

“Önce bir karar çıksın öyle yorumlamak gerekir, Rum yönetimi bu konuda böylesi bir karara imza atacağını sanmıyorum. Olası bir durumda da bu karar çıkarsa bizi olumsuz yönde etkiler. Açıkçası iyi bir girişim değil yaptıkları. Böylesi bir ekonomik ortamda Rum pazarını kaybedersek sonumuz olur. Çıkacak kararı yakından takip edeceğiz.”

Mert Biranlı

“Biz vergisini ödedikten sonra orada bu işi yapabileceğimizi düşünüyorum. Onlarda da çok kaçak taksici var aslında, bu kararda etken sadece biz değiliz diye düşünüyorum. Ve bu karar çıkarsa ülkemiz turizmi gerçekten hasar alır. Bu konu hassas bir konudur, yetkililer bu konuda karşı tarafla temasa geçip buna engel olurlar mı onu da bilemiyorum. Yasada öngörülen para cezası oldukça yüksek ve hapislik cezası da öngörülüyor bu durumda caydırıcı olacağa benziyor.”