Halk yollara akın etti

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na götürüldü. Kraliçe 2. Elizabeth'in konvoyunu görmek isteyen halk, Edinburgh'ta cenaze aracının geçeceği güzergaha akın etti. Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkan kortej, 6 saat boyunca 280 kilometre yol katetti. Kraliçe İkinci Elizabeth'in, 19 Eylül'de yapılacak cenaze töreniyle tamamlanacak son yolculuğu, cenazenin Balmoral Şatosu'ndan yola çıkışıyla başladı. Binlerce kişi, Kraliçe'ye son görevlerini yapmak için kortejin güzergahı üzerindeki yol kenarlarına çıktı. Elizabeth'in naaşı, geçtiği yollarda alkışlar, gözyaşları ve saygı duruşuyla karşılandı.

Kraliçe'nin naaşı, Holyroodhouse Sarayı'nda halkın ziyaretine açılacak. Cenaze korteji yarın Londra'ya götürülecek. Buckingham Sarayı'nın ardından Westminister Salonu'nda yeniden halkın ziyaretine açılacak.

Green Park çiçeklerle doldu

Bu arada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle sevenleri başkent Londra'daki Green Park'a çiçek bıraktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında vefat etmesinin ardından, sevenleri başkent Londra'daki Buckingham Sarayı önünde toplanarak çiçekler ve taziye mesajları bıraktı.