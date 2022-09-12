Çarşı canlandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta hafta sonu insan akınına uğradı. Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar, turistler ve aileleriyle birlikte bölgeye giden yerli halk çarşıyı doldurdu.

Turistler çarşıdaki mağazalardan alışveriş yaptı, kafe ve restoranlarda keyifli vakit geçirdi. Arasta’da faaliyet gösteren Büyük Han da yaşanan canlılıktan nasibini aldı.

Çocuklarıyla güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen aileler, Büyük Han’da vakit geçirdi, yemek yedi.