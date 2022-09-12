Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali çocuklara özel bir oyunla devam etti.

İzmir Şehir Tiyatroları’nın ‘Robinson Dans Öğreniyor’ oyunu salonu dolduran çocukları hem güldürdü, hem de verdiği mesajlar ile düşündürdü.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan ve 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin dördüncü oyunu olan ‘Robinson Dans Öğreniyor’, Robinson Cruise ve Cuma’nın efsanevi hikayesine farklı bir bakış getiriyor.

İzmir Şehir Tiyaroları’nın ilk çocuk oyununun yönetmenliğini Hatice Altan yaparken, oyuncu kadrosunda Ozan Çolak, Efe Çetinel, Işıl Keskin Peynirci, Devrim Karakoyun, Ercan Erdil yer aldı.